Luca

“Luca”, de nieuwe film van Disney en Pixar, speelt zich af in een klein stadje aan de Italiaanse Rivièra en gaat over een jongen die een onvergetelijke zomer beleeft, met heel veel gelato en pasta en eindeloze ritjes op de scooter. Luca (stem van Jacob Tremblay) deelt zijn avonturen met zijn nieuwe beste vriend Alberto (stem van Dylan Grazer), maar hun plezier wordt bedreigd door een groot geheim: ze zijn namelijk zeemonsters uit een andere wereld, onder het wateroppervlak. “Luca” is geregisseerd door Academy Award® genomineerde Enrico Casarosa en geproduceerd door Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”).