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Luca

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 35 min.

Actie, Avontuur, Animatie, Komedie

“Luca”, de nieuwe film van Disney en Pixar, speelt zich af in een klein stadje aan de Italiaanse Rivièra en gaat over een jongen die een onvergetelijke zomer beleeft, met heel veel gelato en pasta en eindeloze ritjes op de scooter. Luca (stem van Jacob Tremblay) deelt zijn avonturen met zijn nieuwe beste vriend Alberto (stem van Dylan Grazer), maar hun plezier wordt bedreigd door een groot geheim: ze zijn namelijk zeemonsters uit een andere wereld, onder het wateroppervlak. “Luca” is geregisseerd door Academy Award® genomineerde Enrico Casarosa en geproduceerd door Andrea Warren (“Lava,” “Cars 3”).

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 35 min.

  • Geregisseerd door

    Enrico Casarosa

  • Geproduceerd door

    Andrea Warren

  • Cast

    Jack Toorop, Jules Vosmaer, Daysha Ligeon, Margôt Ros, Marcel Jonker, Waldermar Torenstra

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