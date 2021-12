Encanto

“Encanto”, van Walt Disney Animation Studios, vertelt het verhaal van de buitengewone familie Madrigal. In een levendig dorp, diep verscholen in de bergen van Colombia, bewoont de familie Madrigal een magisch huis op een wonderbaarlijke, betoverde plek - een Encanto genaamd. De magie van de Encanto heeft elk kind van de familie gezegend met een unieke gave, uiteenlopend van spier- tot geneeskracht—elk kind op één na, Mirabel. Als ze ontdekt dat de magie die de Encanto omringt in gevaar is, beseft Mirabel dat zij, de enige gewone Madrigal, misschien wel de laatste hoop van haar buitengewone familie is. Emmy®-, GRAMMY®-, en Tony Award®-winnaar Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Vaiana”) schreef de liedjes voor de film. “Encanto” is geregisseerd door Byron Howard (“Zootropolis”, “Rapunzel”), Jared Bush (co-regisseur “Zootropolis”) en co-regisseur Charise Castro Smith (schrijfster van “The Death of Eva Sofia Valdez”) en geproduceerd door Clark Spencer en Yvett Merino.