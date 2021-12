Frozen 2

Waarom is Elsa met magische krachten geboren? Welke waarheid over haar verleden wacht op Elsa als ze in het onbekende reist naar de betoverde bossen en de donkere zeeën voorbij Arendelle? De antwoorden roepen naar haar, maar bedreigen ook haar koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een gevaarlijke, maar opmerkelijk reis. In Frozen was Elsa bang dat haar krachten te veel waren voor de wereld. In Frozen 2 moet ze hopen dat ze goed genoeg zijn.