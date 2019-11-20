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Frozen 2
Waarom is Elsa met magische krachten geboren? Welke waarheid over haar verleden wacht op Elsa als ze in het onbekende reist naar de betoverde bossen en de donkere zeeën voorbij Arendelle? De antwoorden roepen naar haar, maar bedreigen ook haar koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een gevaarlijke, maar opmerkelijk reis. In Frozen was Elsa bang dat haar krachten te veel waren voor de wereld. In Frozen 2 moet ze hopen dat ze goed genoeg zijn.
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Geregisseerd doorChris Buck, Jennifer Lee
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Geschreven doorJennifer Lee
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Geproduceerd doorPeter Del Vecho
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CastNoortje Herlaar, Willemijn Verkaik, Carlo Boszhard, Benja Bruijning, Franklin Brown, Renée van Wegberg, Huub Dikstaal, Hymke de Vries, Pim Veth, Desi van Doeveren, Rob van de Meeberg, Leo Richardson, Fred Meijer, Lotte Heijs, Gioia Parijs, AURORA, Reinder van der Naalt, Oren Schrijver, Lotte Heijs, Anne Buhre