Onward

In Disney•Pixar’s ONWARD krijgen de twee jonge elvenbroers, Ian en Barley Lightfoot de onverwachte kans om nog één dag door te brengen met hun overleden vader, en ze beginnen aan een epische quest in Barley's waanzinnige busje Guinevere. Net als iedere goeie quest, staat ook deze reis bol van de toverspreuken, cryptische kaarten, onmogelijke obstakels en onvoorstelbare ontdekkingen. Als de dappere moeder van het stel merkt dat haar zoons verdwenen zijn, gaat ze naar ze op zoek met een oude krijgster die deels leeuw, vleermuis en schorpioen is, beter bekend als de Manticore. Afgezien van de gruwelijke gevaren kan deze dag meer betekenen dan ze ooit konden dromen.