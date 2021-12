Over De Rooie

In Disney en Pixars "Turning Red" maken we kennis met Mei Lei, een zelfverzekerd, ietwat sullig meisje van 13 jaar. Ze weet niet goed of ze nou haar moeders brave plichtsgetrouwe dochter moet blijven of zich moet laten verleiden tot de chaos van de puberteit. Haar overbeschermende en enigszins zelfingenomen moeder Ming laat haar dochter zelden alleen, een ongelukkig realiteit voor de tiener. En of het niet genoeg is dat haar interesses, vriendschappen en lichaam veranderen, verandert ze iedere keer als ze zich iets teveel opwindt (en dat is zo ongeveer ALTIJD) in een enorme rode panda! Geregisseerd door Oscarwinnaar Domee Shi (van de Pixar short "Bao") en geproduceerd door Lindsey Collins.