Raya en de Laatste Draak

"Raya en de laatste draak" van Walt Disney Animation Studios, voert ons naar Kumandra, een wereld waarin mensen en draken lang geleden in harmonie naast elkaar leefden. Toen een plaag het land bedreigde, offerden de draken zich op om de mensheid te redden. Als hetzelfde kwaad 500 jaar later opnieuw terugkeert, gaat Raya in haar eentje op zoek naar de legendarische laatste draak, hopend dat die het verscheurde land en het diep verdeelde volk kan herenigen. Tijdens haar reis ontdekt Raya dat er méér dan een magische draak nodig is om de wereld te redden - zonder vertrouwen en onderlinge samenwerking tussen mensen zal dat niet lukken. In "Raya en de laatste draak" trekt de strijdvaardige Raya - wier humor net zo scherp is als haar zwaard - ten strijde tegen het kwaad met de magische draak Sisu. Ze krijgen steun van de 10-jarige, gewiekste ondernemer Boun, de formidabele reus Tong en de straatbende van de peuter Noi.