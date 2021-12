Soul

Wat maakt jou precies... JOU? In november brengt Pixar Animation Studios de nieuwe film “Soul”. Muziekleraar Joe Gardner (stem van Kenny B) krijgt de kans om in de beste jazzclub van de stad te spelen, maar door een ongelukkige val belandt hij vanuit de straten van New York in Het Grote Hiervoor - de plek waar nieuwe zielen hun persoonlijkheid, eigenaardigheden en interesses krijgen voordat ze op aarde komen. Vastbesloten om terug te keren naar zijn leven, vormt Joe een team met 22 (stem van Jacqueline Govaert), die niet kan begrijpen wat er leuk zou zijn aan het leven als mens. Terwijl Joe wanhopig probeert om 22 duidelijk te maken wat er zo mooi aan het leven is, vindt hij het antwoord op een paar belangrijke levensvragen.