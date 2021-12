The Lion King

Disney’s The Lion King, geregisseerd door Jon Favreau, voert naar de Afrikaanse savanne, waar pas een toekomstige koning is geboren. De jonge welp Simba adoreert zijn vader, Koning Mufasa, die hij later zal opvolgen. Maar niet iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe kroonprins. Scar, Mufasa's broer en voormalig troonopvolger, heeft duistere plannen. Hij plaveit de weg naar de Koningsrots met verraad, en een groot drama leidt tot Simba's ballingschap. Simba groeit op te midden van een wonderlijk stel nieuwe vrienden en komt uiteindelijk tot het besef dat hij zijn rechtmatige plaats op de Koningsrots moet opeisen. Baanbrekende filmtechnieken brengen de personages in The Lion King op een compleet nieuwe manier tot leven.